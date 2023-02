Terremoto in Turchia, i palazzi si sbriciolano: i video sconvolgenti

06 febbraio 2023 a

Si aggrava il bilancio delle vittime in Turchia e Siria. Il potentissimo terremoto di magnitudo 7.8 avvenuto nella notte e il secondo registrato in mattinata hanno provocato la morte di 2.318 persone. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Autorità turca che si occupa della gestione delle emergenze e dei disastri naturali, l’Afad, sono almeno 1.498 le persone che hanno perso la vita a causa del sisma in Turchia. Il totale dei morti in Siria è invece di almeno 820. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Sana, nelle zone che sono sotto il controllo del regime di Damasco sono decedute almeno 430 persone. I Caschi bianchi, invece, riferiscono di almeno 390 morti nelle zone controllate dall’opposizione nella Siria nordoccidentale.

Il sisma è stato violentissimo tanto che i palazzi si sono letteralmente sbriciolati o sono caduti come castelli di carte come si può vedere dai video pubblicati di seguito che stanno girando su Twitter. Immagini sconvolgenti.

ترکی کے مرکز میں 7.7 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا اور اب تک ترکی میں 6 سے اوپر کے کم از کم 6 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔#Turkey#PrayForTurkey#deprem #Terremoto #زلزال #هزة_أرضية #Tsunami pic.twitter.com/XSoLP1ONoU — Nadeem Malik (@Malik_Badshah15) February 6, 2023