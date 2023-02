Turchia, Christian Atsu disperso sotto le macerie: il messaggio sui social

06 febbraio 2023 a

Gli ultimi post di Christian Atsu sui suoi profili social sono quelli del suo gol, il primo con la maglia dell'Hatayspor, che ha consentito al club della città di Antiochia di battere il Kasimpasa nel turno di campionato di domenica. La rete è arrivata al settimo di dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro oltre il 90esimo. Una punizione beffarda e bellissima, che da 35 metri, con un rimbalzo ha ingannato il portiere avversario e fatto esplodere i tifosi dello stadio di casa. "Una vittoria importantissima per la squadra. Sono felice di essere finito sul tabellino", ha scritto il 31enne trequartista ghanese nelle sue storie Instagram. Poi più nulla. L’ex calciatore di Chelsea e Newcastle fa parte, infatti, della lunga lista di dispersi del devastante sisma che ha colpito la Turchia e la Siria.

Il club turco Hatayspor in cui gioca Atsu ha sede nella regione di Kahramanmaras, una delle zone più colpite dal terremoto. Anche molti dei suoi compagni di squadra sono rimasti coinvolti nel disastro, ma poi sono stati salvati e trasferiti al sicuro. Lui lo stanno ancora cercando: potrebbe essere rimasto intrappolato sotto le macerie, come il direttore sportivo del club Taner Savut e l'interprete Emre Aslan. È stata invece accertata la morte del portiere della squadra, il 28enne Eyüp Türkaslan. Nessuno poteva immaginare che meno di 12 ore dopo l'importante vittoria dell'Hatayspor con l'incredibile rete di Atsu, buona parte della Turchia sarebbe stata ridotta in macerie.