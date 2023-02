Varsavia, colpo clamoroso di due spie: cosa rischia Joe Biden

23 febbraio 2023 a

Sembra la sceneggiatura di un film di spionaggio internazionale la notizia che arriva da Varsavia. Due agenti della polizia polacca avrebbero sottratto dei documenti interni di sicurezza sulla visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e se li sarebbero scambiati tramite indirizzi di posta elettronica privati. La notizia è stata resa nota dall'emittente "Radio Zet", le cui fonti hanno dichiarato che sull'episodio è stato avviato un procedimento disciplinare.

Gli agenti coinvolti appartengono al comando di polizia del quartiere di Ochota. Un portavoce della polizia di Varsavia ha spiegato all'emittente che tra i documenti non c'erano informazioni riservate perché "i piani di sicurezza della visita del presidente degli Usa hanno carattere segretato e non sono stati inviati via posta elettronica". Da quanto appreso da "Radio Zet", tuttavia, i documenti inviati riguardavano proprio la sicurezza della visita. Forse - ha continuato l'emittente radiofonica - si trattava solo di una presentazione da un briefing, ma è comunque una violazione delle procedure.