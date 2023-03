Ucraina, "rischio-Fukushima": un drammatico allarme nucleare

24 marzo 2023 a

Cresce l'allarme a Zaporizhzhia. "A seguito del calo dell'acqua dal bacino idrico di Kakhovka, esiste il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa. Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima nel mezzo del continente europeo a causa della Russia". A sostenerlo è il ministro della Protezione ambientale e Risorse naturali dell'Ucraina, Ruslan Strilets, in un aggiornamento su Facebook. Secondo il ministro, quasi 5 milioni di ucraini non hanno accesso all'acqua potabile, e un altro 70% della popolazione potrebbe rimanere senza questa risorsa a causa dei bombardamenti russi.

Intanto le Nazioni Unite hanno accusato le forze armate di Kiev e Mosca di aver commesso decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante l'invasione russa dell'Ucraina. "Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di guerra russi" e per quella di "15 prigionieri di guerra ucraini", ha affermato Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu in Ucraina.

In Russia Elvira Vikhareva, politica dell’opposizione, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti pochi mesi fa. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando l’agenzia Sota, che ha avuto accesso agli esiti dei test di Vikhareva. Nel sangue della politica è stato trovato il bicromato di potassio, una sostanza cancerogena altamente tossica. La stessa Vikhareva aveva dichiarato all’agenzia che i primi sintomi di avvelenamento si erano manifestati tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, per poi riproporsi all’inizio di febbraio. La donna aveva poi accusato forti dolori allo stomaco, aumento della frequenza cardiaca e intorpidimento degli arti. Altri sintomi, convulsioni e svenimenti, oltre alla caduta dei capelli.