Harry all'incoronazione di Re Carlo. Ma senza Meghan e figli

Niente minacce e niente richieste di soldi, alla fine il principe Harry parteciperà all'incoronazione del padre. Re Carlo sarà incoronato il 6 maggio nell'abbazia di Westminster. Eppure le novità non sono finite. Sì, perché Harry tornerà a casa da solo, senza la moglie Meghan. A riferirlo direttamente Buckingham Palace. Per il duca di Sussex è la prima volta che torna in famiglia dall'uscita della sua controversa biografia "Spare". Un vero e proprio colpo di scena, soprattutto se si considera che il 6 maggio è anche il quarto compleanno del figlio Archie.

Stando alla versione ufficiale resa nota dal palazzo, Meghan Markle resterà negli Usa - dove i Sussex vivono fin dal 2020 dopo lo strappo dalla famiglia reale britannica - per accudire i principini Archie, appunto, e Lilibet Diana. "Buckingham Palace - si legge in una nota diffusa dalla corte - è lieta di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell'incoronazione il 6 maggio nell'Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet".

Il riconoscimento dei titoli di principe e principessa ai figli di Harry e Meghan, rispettivamente sesto e settima nell'attuale linea di successione al trono, è stato acquisito di diritto dai due piccoli dopo la morte l'8 settembre 2022 della regina Elisabetta II, loro bisnonna, e l'ascesa al trono di Carlo, loro nonno: essendo diventati da quel momento i figli di uno dei figli di un sovrano regnante. In ogni caso questa è la prima volta che viene specificato in una comunicazione pubblica del palazzo. Solo qualche settimana fa si vociferava di una richiesta, da parte di Meghan, di ben 11 milioni per partecipare all'incoronazione. Già ai tempi Harry si sarebbe detto contrario. Che dietro l'assenza della sua consorte ci sia proprio una differenza di vedute? E ci si interroga: una scelta di Meghan o un'imposizione?