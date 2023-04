Harry e Meghan insultati in pubblico dal super-vip: "Andate affan***!"

16 aprile 2023 a

La popolarità del principe Harry e di Meghan Markle è ormai colata a picco da tempo. Non li sopporta quasi più nessuno, men che meno in famiglia. Harry, si appreso negli ultimi giorni, andrà all'incoronazione di Re Carlo, ma senza moglie e figli. E ancora, trapelano indiscrezioni secondo le quali il fratello William non ha alcuna intenzione di seppellire l'ascia di guerra, anzi non vorrebbe neppure stare vicino a Harry, men che meno rivolgergli la parola.

Insopportabili, insomma. E tra chi non sopporta la coppia in fuga in California c'è anche il celebre vicino di casa, ossia John Lydon, la voce dei Sex Pistols, band inglese che ha fatto la storia del punk (e caso vuole che il loro brano più celebre sia proprio God save the Queen).

Il punto è che i Duchi di Sussex e Lydon sono da tempo vicini a Malibu, Los Angeles, dove Harry e Meghan si sono trasferiti dopo aver lasciato la famiglia reale. E in una recente intervista al Telegraph, il frontman dei Sex Pistols ha picchiato durissimo contro di loro: "Vorrebbero essere normali e non avere tutti i riflettori puntati ma si dimenticano che prima abitavano a Buckingham Palace. Andate affan***! Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l'attenzione", ha sbottato, mostrando di condividere il pensiero di molti. Infine, su Spare - l'autobiografia zeppa di accuse di Harry - ha aggiunto: "Secondo me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia e dei suoi amici", ha concluso John Lydon.