Cina, il dirigibile militare "mai visto prima": le immagini satellitari

La Cina continua a fare paura. Dopo le esercitazioni su Taiwan, è un'immagine a scatenare l'allarme. A immortalarla i satelliti, che mostrano un dirigile militare mai visto prima. L'avvistamento è avvenuto in una base nel deserto della Cina nord occidentale ed è stato diffuso dalla Cnn. Le foto esclusive sono state scattate tre mesi prima che un pallone spia cinese venisse abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud, ossia nel novembre 2022 dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky.

Nelle immagini si vede dirigibile lungo oltre trenta metri su una pista lunga quasi un chilometro e posizionato in un complesso militare nel deserto nel nordovest della Cina. Stando agli esperti aerospaziali, questa è l'ennesima conferma di un notevole progresso nel programma di dirigibili cinesi. Addirittura, per il direttore esecutivo dell'Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs, dirigibile di questo tipo potrebbe essere utilizzato come un "sottomarino dei cieli". Questo, infatti, sembra vantare capacità di propulsione e navigazione che gli consentirebbero di indugiare su un'area per un lungo periodo.

La Cia e il Consiglio di sicurezza nazionale non hanno voluto commentare, mentre un alto funzionario del Dipartimento della Difesa Usa ha confermato che il Pentagono ne è a conoscenza dato che il dirigibile è visibile, ma ha rifiutato di commentare quali minacce rappresenti il dirigibile nell'arsenale cinese. "Stiamo seguendo l'oggetto", si è limitato a dire. Eppure i timori non mancano.