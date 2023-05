Re Carlo, "può crollare la monarchia": quando lascerà il trono

03 maggio 2023 a

Re Carlo deve ancora essere incoronato ma già si parla della sua abdicazione. Secondo fonti bene informate, il sovrano starebbe lavorando a un piano di regno decennale, dopo il quale lascerebbe il trono al figlio William, finendo per assumere un ruolo nuovo, l'equivalente maschile della "Regina Madre". Diventerebbe così un "Re Padre", impegnato soprattutto in incarichi di rappresentanza.

L'obiettivo di Carlo, che farà 75 anni a novembre, sarebbe quello di rendere la monarchia meno "vecchia". Infatti, come riporta il Messaggero, anche se nei sondaggi la maggioranza si esprime ancora a favore della monarchia, il re sa che per far accettare questa istituzione pure alle nuove generazioni sarà necessario far mettere sui francobolli e sulle banconote un volto più giovane. E William, che oggi ha 40 anni, ne avrà 50 fra dieci anni. L'età giusta per salire al trono.

Il primogenito di William, George, avrà invece 19 anni. E a quel punto sarà già pronto per iniziare a imparare. Secondo i costituzionalisti, Carlo III nelle vesti di "Re Padre" potrà comunque intervenire per sollecitare interventi sulla disparità di reddito, sulle carenze della sanità, sull'esigenza di modernizzare la scuola e su altri temi non divisivi su cui è difficile non essere d'accordo.