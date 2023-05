Marco Durante, il presidente di AP LaPresse verso un incarico istituzionale? L'indiscrezione

27 maggio 2023 a

Un incarico istituzionale per i rapporti con la Casa Bianca e gli Usa: questo potrebbe essere assegnato a Marco Durante, presidente e ad di AP LaPresse, secondo indiscrezioni che sarebbero giunte al Giornale d'Italia direttamente da Palazzo Chigi. A sostegno di questa ipotesi ci sarebbero diversi elementi, come l'incontro di Giorgia Meloni con Joe Biden il 19 maggio scorso. Incontro dal quale è emersa la forte vicinanza tra Italia e Usa.

Non è passata inosservata nemmeno la presenza di Durante al Gran Gala dei corrispondenti della Casa Bianca tenutosi il 29 aprile. Basti pensare che l'ad di AP LaPresse, insieme alla moglie Thea Aprea, era l'unico italiano invitato alla cena. Senza dimenticare che AP LaPresse, con i suoi uffici a Washington e New York, già gestisce i flussi di informazione dalla Casa Bianca. Di qui la presunta decisione del governo di affidare a Durante questo ruolo istituzionale. Tra l'altro, un ulteriore avvicinamento alla Casa Bianca sarebbe un gran vantaggio per il governo Meloni, alla ricerca di maggiori supporti alle azioni governative.