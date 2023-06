Putin, nuovo mega bunker con sala operatoria. Il terrore dello zar

02 giugno 2023 a

Il Cremlino ha commissionato la costruzione di un nuovo rifugio antiaereo gli per alti funzionari statali, una sorta di mega bunker che sarà realizzato nella capitale russa, teatro nei giorni scorsi di un attacco di droni dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo riferisce il portale indipendente Meduza, citando il sito web degli appalti statali. Il bunker, che ha un costo iniziale di 35 milioni di rubli (quasi mezzo milione di dollari), sarà completato il 20 dicembre di quest’anno e sarà creato nell’Ospedale clinico centrale di Mosca, quello dove di solito vengono curati gli alti funzionari russi. La struttura sarà dotata dunque di tutti i tipi di attrezzature mediche, comprese le sale operatorie. Il progetto prevede anche l’installazione di uno speciale sistema di comunicazione con le attrezzature tecniche necessarie "per prevenire la fuga di informazioni segrete".

Del resto la Russia si è mostrata piuttosto debole dopo gli attacchi ucraini al suo territorio, uno dei quali è stato appunto condotto con dei droni su alcuni quartieri residenziali di Mosca. Lo riferisce il Financial Times. L’Ucraina "considera gli obiettivi nel territorio occupato dai russi e all’interno della Russia come bersagli allo stesso modo legittimi" ha dichiarato un funzionario occidentale, aggiungendo che Kiev ritiene che queste operazioni siano per "scopi difensivi". Il quotidiano britannico sostiene che i recenti attacchi in territorio russo abbiano suscitato preoccupazione tra gli alleati occidentali dell’Ucraina, che hanno chiesto a Kiev di non utilizzare armi prodotte e donate dalla Nato per effettuare questo genere di raid.