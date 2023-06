Putin malato, "attenzione al labbro eal mento": il video

27 giugno 2023 a

Vladimir Putin riappare in un video di trenta secondi e scatena il dibattito sul suo stato di salute psicofisica. Nel filmato che è stato ripreso durante il vertice che il presidente russo ha tenuto con i capi delle agenzie di sicurezza e il ministro della Difesa Sergei Shoigu, Putin si vede per meno di quindici secondi ma sul suo viso sono visibili dei movimenti che, come scrive il sito Inergency, sembrano sospetti. Il labbro inferiore e il mento, infatti, sembrano tremare, come se fosse una conseguenza di una paresi.

#Kreml hat soeben ein Video veröffentlicht, das #Putin mit führenden Personen der Sicherheitsbehörden zeigt. — mit am Tisch: #Shoigu



Man versucht zu zeigen, dass alles normal wäre in Russland , aber nichts ist normal. — Die Mimik von Putin spricht Bände. pic.twitter.com/0RjCWLqASt — @BrennpunktUA (@BrennpunktUA) June 26, 2023

Ma può anche dipendere da uno stato di forte stress che il leader russo ha accumulato in questi ultimi giorni di altissima tensione per il tentato golpe di Prigozhin. Stress che su una persona di settant'anni potrebbe appunto dare questi sintomi. In ogni caso va anche ricordato che è da quando è iniziata la guerra in Ucraina che si rincorrono le voci sullo stato di salute di Vladimir Putin. Voci che non hanno mai trovato riscontri oggettivi.

Il video in questione è l'unico trasmesso praticamente in diretta, cosa che non accadeva da mesi, sottolinea Inergency. Nel suo messaggio alla nazione diffuso poco prima dal Cremlino, invece, il presidente russo appariva assolutamente in condizioni normali.