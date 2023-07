Miriam Cates, l'astro nascente dei Toris che si ispira a Giorgia Meloni

Paola Natali 06 luglio 2023 a

Si chiama Miriam Cates, è nata il 23 agosto del 1982 a Sheffield ed è stata eletta nel 2019 membro del Parlamento inglese nel partito Conservatore per Penistone e Stocksbridge. Sposata con tre figli, è una cristiana evangelica ed ha incontrato suo marito mentre lavorava a un progetto di volontariato nella chiesa di Sheffield. Nel 2015 è stata eletta consigliere parrocchiale di Oughtibridge. È definita un astro nascente della politica inglese e potrebbe essere lei a guidare i Conservatori di Londra, partito che a livello europeo è presieduto da Giorgia Meloni. E proprio alla nostra premier sembra ispirarsi la Cates e non perché entrambe sono bionde, ma per le battaglie portate avanti in Parlamento. Tra queste la proposta per dare posti di lavoro a giovani inglesi nelle case di cura invece che a stranieri oppure la sua ferrea opposizione alla liberalizzazione delle leggi sul riconoscimento del genere. Grande il suo interesse per il mondo dell’infanzia e in particolare facendo riferimento all’aumento dei problemi legati alla salute mentale dei minori, sottolineando la correlazione con l’aumento degli smartphone e dei social e l’entità del danno dall’uso di internet.

Da ricordare poi la sua interrogazione per rafforzare le protezioni per i bambini sul web definito dalla stessa come «moderno Far West, un ambiente senza legge e predatorio». Ha inoltre chiesto un sistema fiscale che incentivi le donne ad avere bambini sostenendo che quello britannico penalizza i genitori. Posizioni chiare anche per quanto riguarda il matrimonio infatti Miriam Cates aveva dichiarato che «è la migliore istituzione che le società hanno sviluppato per crescere con successo i figli» e alla domanda “Quali fattori rendono una nazione di successo?” ha risposto che uno Stato deve essere in grado di sostenersi da una generazione all’altra quindi una nazione ha bisogno di un alto tasso di natalità e il Regno Unito è stato una nazione di successo solo perché le generazioni successive si sono riprodotte, garantendo la continuità e il rinnovamento dell’ economia, della cultura e l’ identità nazionale.

Insomma, sembra proprio di rivedere le politiche care a Giorgia Meloni. Il curriculum della Cates è di tutto rispetto: laureata in genetica all’Università di Cambridge, ha conseguito una post-laurea per l’insegnamento presso la Sheffield Hallam University ed ha lavorato come insegnante di chimica e biologia in una scuola locale a Sheffield, nel South Yorkshire, per poi diventare direttore finanziario della Redemption Media società di consulenza tecnologica. Miriam Cates è cresciuta in una famiglia cristiana, suo padre è un medico in pensione, ha due fratelli più piccoli e la politica è sempre stato un suo grande interesse fin dalla giovane età.