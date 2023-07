Putin, la profezia di Caracciolo: "Le élite militari sono già al lavoro"

10 luglio 2023 a

"Putin lo conosce molto bene dai tempi di gioventù a San Pietroburgo, dove aveva stabilito dei rapporti imprenditoriali piuttosto forti": Lucio Caracciolo, ospite di Agorà su Rai 3, ha parlato del rapporto tra lo zar e Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario Wagner, il cui tentato colpo di Stato in Russia ha rappresentato una sorta di spartiacque. "Prigozhin si è ribellato, Putin l'ha accusato di tradimento e dalla mattina alla sera hanno fatto pace in termini piuttosto imprecisati", ha riassunto il direttore della rivista Limes.

L'esperto di geopolitica, poi, ha spiegato che Prigozhin "si muove liberamente" in Russia, "ma quello che è interessante non è tanto quello che fa" il capo di Wagner, ma altre due cose. La prima è "che cosa fanno gli uomini della Wagner, mi pare che si stanno riposizionando", ha spiegato Caracciolo, facendo riferimento al fatto i mercenari si starebbero muovendo in Bielorussia. La seconda è che a Mosca "ci sono sicuramente personalità russe, che siano politiche, militari e di intelligence, che stanno cominciando a lavorare a una successione a Putin".

L'eventualità che Putin venga sostituito, comunque, non sarebbe immediata, secondo Caracciolo. Per l'esperto, al momento, il presidente russo non rischierebbe di essere fatto fuori. Tuttavia, alcuni oligarchi e membri delle élite militari potrebbero essere già al lavoro per un cambio ai vertici.