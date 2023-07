Turista pestato a sangue da 4 buttafuori, come lo riducono: video terrificante

13 luglio 2023 a

a

a

Un pestaggio violento quello di cui è stato vittima un turista inglese fuori da un locale a Zante, in Grecia. Tre buttafuori di un nightclub, “CherryBay”, sono stati filmati mentre picchiano selvaggiamente un turista di cui non si conosce l'identità. Le immagini mostrano mentre lo tengono per la testa mentre un quarto buttafuori lo colpisce con diversi pugni.

"Ucciso a calci in faccia, come un pallone": l'orrore di due romeni contro Alessandro

Non si sa cosa ci sia dietro il pestaggio e che cosa abbia fatto arrabbiare così tanto i buttafuori. L’uomo vittima delle botte, come si vede nel filmato andato poi virale online, avrebbe cercato in ogni modo di sfuggire alla presa dei quattro addetti alla sicurezza del locale. Ma appena lui riesce a liberarsi, ecco che a turno lo ricoprono di calci, pugni e gomitate su tutto il corpo. I fatti risalirebbero allo scorso venerdì sera.

Video su questo argomento Clochard ucciso a Napoli, fiori e messaggi sulla sua panchina

Dopo l'arrivo della polizia sul posto, la vittima sarebbe riuscita a identificare solo uno dei suoi aggressori, un dipendente serbo del club, che gli agenti hanno quindi arrestato. Come fa notare Dagospia, non è la prima volta che un turista viene aggredito in Grecia: "Nel 2017 un americano è stato picchiato a morte da sette uomini serbi, tra cui un buttafuori, e un barista greco al Bar Code".