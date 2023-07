Vladimir Putin ha perso del tutto la testa? "Il gruppo Wagner non esiste"

14 luglio 2023 a

a

a

"Il gruppo paramilitare Wagner non esiste, almeno dal punto di vista giuridico": Vladimir Putin lo ha detto al quotidiano Kommersant, parlando per la prima volta dopo il suo incontro al Cremlino con il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, e dopo il tentato golpe del 24 giugno. "Ebbene, la Wagner non esiste!", ha detto lo zar, rispondendo al giornalista che gli chiedeva se il gruppo rimarrà come una unità di combattimento. Parole, quelle del presidente russo, che suonano un po' come un delirio.

"Guardate Minsk, ecco come si abbatte Vladimir Putin": la bomba di questa donna

Putin, poi, ha ribadito: "Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private! Semplicemente non esiste!". E ancora: "C'è un gruppo, ma legalmente non esiste!". Intanto, il Pentagono ha fatto sapere che i mercenari Wagner non partecipano più "in misura significativa" alle operazioni di combattimento in Ucraina. "In questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle operazioni di combattimento in Ucraina", ha detto l'addetto stampa del Pentagono Pat Ryder in una conferenza stampa.

"Attento a quello che mangi": la frase di Biden scatena un sospetto inquietante

Tra l'altro, dopo il fallito colpo di Stato, al momento non si conoscerebbe il luogo preciso in cui si trova Prigozhin. In ogni caso, un accordo con il Cremlino mediato da Lukashenko gli avrebbe permesso di essere esiliato proprio nella vicina Bielorussia. Stando alle parole di Ryder, però, secondo i funzionari americani, "la maggior parte" dei combattenti Wagner si troverebbe ancora nelle aree dell'Ucraina occupate dai russi.