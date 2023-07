Principe Harry disperato, il dramma economico: rumors, perché ha chiamato William

18 luglio 2023 a

Già, il piano sembra essere fragorosamente fallito. Si parla del principe Harry e di Meghan Markle, della loro fuga dal Regno Unito, della rottura totale con la famiglia reale inglese: le accuse nei libri, nelle interviste, nei documentari.

Risultato? La loro popolarità è colata a picco. Ma non solo: anche il loro rapporto, stando a indiscrezioni sempre più rumorose, sarebbe in crisi. Insomma, il principe ribelle potrebbe anche tornare a casa, prima o poi.

Dunque i problemi lavorativi: si pensi alla recente cancellazione del contratto da 20 milioni di sterline da parte di Spotify, che ha bocciato senza appello Meghan, giudicata non idonea per la pagatissima collaborazione.

Proprio questa rottura con Spotify, stando ad altri "spifferi reali", preoccuperebbe molto Harry, il quale avrebbe espresso preoccupazione per la situazione finanziaria sua e di Meghan. Sarebbe disperato, il principino, tanto che una fonte citata dai tabloid britannici sostiene che Harry avrebbe addirittura cercato conforto e consigli in William, contattandolo, come se fosse un primo step per cercare di ricucire col fratello con cui la rottura è totale. L'indiscrezione sul contatto tra Harry e William è stata rilanciata anche dal Mirror.

La stessa fonte ha poi confermato che effettivamente il principe Harry starebbe valutando il ritorno dalla famiglia reale, dunque la rottura con Meghan. Il tutto "per servire Re Carlo", al quale avrebbe "presentato un'offerta". Insomma, sarebbe un finale impensabile. Non ci resta che aspettare...