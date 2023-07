Odessa, escalation-choc: i russi colpiscono il terminal del grano

19 luglio 2023 a

La rappresaglia di Vladimir Putin sale di livello: dopo aver unilateralmente chiuso l'accordo sul grano, il Cremlino ha fatto bombardare i terminal di esportazione di cereali di Odessa, uno snodo cruciale per l'economia ucraina e mondiale. Nella notte la Russia ha lanciato 30 missili da crociera sull'Ucraina, usando un aereo e 32 droni kamikaze Shahed. La difesa aerea ucraina ha distrutto 37 obiettivi aerei nemici. Lo comunica l'Aeronautica Militare di Kiev. La notizia è riportata dalla Pravda ucraina. Secondo gli ucraini, i russi hanno utilizzato: 16 missili da crociera Kalibr, presumibilmente dalla piccola nave missilistica Inguscezia e dalla fregata Admiral Essen dal Mar Nero; 8 missili da crociera X-22 da aerei a lungo raggio Tu-22M3 dal Mar Nero; 6 missili da crociera Onyx del sistema missilistico costiero Bastion (Crimea); 1 missile Kh-59 da un caccia Su-35 del Mar Nero; 32 droni d'attacco del tipo "Shahed-136/131" dal campo di addestramento di Chauda (Crimea) e Primorsko-Akhtarsk (regione di Rostov). Gli attacchi missilistici sono stati diretti soprattutto contro le infrastrutture della regione di Odessa.

I missili russi lanciati ieri sera contro il porto di Odessa hanno colpito un terminal dedicato all'esportazione di cereali e altre infrastrutture portuali attraverso le quali viene esportato carburante, secondo il bilancio dei danni offerto dall'Amministrazione militare della regione di Odessa. "I russi hanno lanciato i loro Onyx e Kh-22 (missili) contro il porto e contro le infrastrutture critiche", si legge nel rapporto, aggiungendo che "un terminal per il grano e uno per il petrolio sono stati colpiti" e che diversi depositi di carburante e attrezzature per il carico sono stati danneggiati. L'attacco ha provocato anche un incendio nell'area portuale, ha aggiunto la fonte. Inoltre, diversi edifici sono stati danneggiati in un'altra zona di Odessa quando sono caduti i detriti di un missile intercettato. Tre civili sono rimasti feriti. Nella regione di Odessa, anche un'infrastruttura industriale è stata colpita da granate. Due magazzini appartenenti rispettivamente alle industrie del tabacco e dei fuochi d'artificio hanno subito danni. Un dipendente civile di una ditta è rimasto ferito e i vigili del fuoco si sono mobilitati per spegnere un incendio che si estende su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati. La Russia ha utilizzato anche i droni kamikaze Shahed nell'attacco. I resti di alcuni di essi sono caduti su diversi hotel e strutture turistiche in una zona costiera di Odessa. Due civili sono rimasti feriti in questa parte della regione.