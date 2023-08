Lotteria, vince 1 milione e lo nasconde al marito

01 agosto 2023 a

Il bacio della dea bendata, soprattutto se riguarda tanti, tanti soldi, può mandare fuori di testa e può far compiere azioni di cui poi ci si pente amaramente. Lo sa bene Denise Rossi che ha vinto alla lotteria americana qualcosa come 1,2 milioni di euro e che adesso, non solo deve restituire, ma dei quali deve rispondere di frode e dolo in quanto ha tenuto all'oscuro della vincita il marito, ora ex.

Racconta Leggo che la donna, una californiana, ha sbancato il jackpot nel dicembre 1996 e l'ha tenuto nascosto al coniuge perché dopo 25 anni di matrimonio aveva pensato di potersi finalmente liberare di lui. Meno di due settimane dopo aver vinto, ha presentato bruscamente al marito, Thomas Rossi, i documenti per il divorzio, mentre era al lavoro. Ci sono voluti due anni perché Thomas capisse cosa fosse successo: l'uomo ha fatto causa alla moglie e ha vinto. Ora Denise è stata costretta al pagamento annuale di oltre 60mila euro. Ma il risultato sarebbe potuto essere molto diverso se Denise avesse rivelato tutto nel 1996. Un'occasione mancata per la signora.