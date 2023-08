Brasile, si presenta in aeroporto "vestita" così: respinta, è scandalo

10 agosto 2023 a

a

a

Respinta in aeroporto per il suo look. È accaduto a Navegantes, in Brasile. Qui una 21enne si è presentata con i costumi di un personaggio di una serie cyberpunk. Motivo per cui le hanno vietato l'imbarco. La protagonista, Kine Chan, avrebbe dovuto partecipare a un evento cosplay. Il suo? Rebecca, una dei protagonisti di Cyberpunk: Edgerunner.

"Il primo ministro filmato di nascosto deride i trans": un terremoto politico | Video

Peccato però che si trattasse di un abito alquanto succinto, ossia un costume fatto solo da un top e uno slip. A raccontare quanto accaduto la stessa digital influencer brasiliana famosa per i suoi contenuti vestita da cosplay e manga su Onlyfans.

Una bomba: principe William beccato così al nightclub, con Kate Middleton è finita? | Video

"Ho provato a imbarcarmi all'aeroporto di Navegantes vestita da Cosplay di Rebecca per un evento - ha spiegato a tutti coloro che la seguivano sui social -. Sapevo già che avrei potuto fare tardi, così mi sono vestita per non perdere tempo e riuscire ad arrivare dritta all'evento. Ma mi hanno detto di tornare a casa e cambiarmi perché quello che indossavo non era appropriato". Nulla di cui stupirsi. Così come non si può girare in strada in bikini, alcuni luoghi pretendono un outfit consono. E questo riguarda anche gli aeroporti. Insomma, Kine Chan dovrà farsene una ragione. Che le piaccia o meno.