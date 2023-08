Re Carlo, "problema di salute": la profezia choc di Nostradamus

25 agosto 2023 a

Quale destino per re Carlo? Prima della salita al trono, si sono diffuse voci secondo cui il suo regno sarebbe durato poco. In particolare, si diceva che avrebbe potuto abdicare in favore del figlio William. Addirittura si è parlato di una profezia di un "Nostradamus vivente", secondo cui l'attuale re avrà un problema di salute che alla fine lo costringerà a un ritiro prematuro.

Re Carlo, è finita: la voce inquietante, quando abbandona il trono

Ora a parlare è una fonte vicina a Buckingham Palace, secondo cui Re Carlo vuole rimanere al suo posto come "stabilizzatore e continuatore", facendo da ponte tra due visioni differenti, quella della madre Elisabetta e quella del figlio William, per poi cedere il trono proprio al primogenito. Dunque, sarà compito di William rinnovare la monarchia britannica. Non è escluso, quindi, che alla fine Carlo decida di abdicare. Pare che da giovane anche lui avesse idee riformiste. Ora che è salito al trono, però, il momento è diverso e caratterizzato anche da molte divisioni.

Nei giorni scorsi, si era parlato del re anche per una sua strana abitudine, svelata al Daily Star dall’autrice Katherine McGee. Di cosa si tratta? A quanto pare, Carlo non apprezzerebbe il ghiaccio a forma di cubetti per i suoi cocktail. Per questo, viaggerebbe sempre provvisto di una vaschetta per cubetti da ghiaccio rotondi. E questo perché il figlio della Regina Elisabetta non apprezzerebbe il rumore del ghiaccio spigoloso nel bicchiere.