Putin, "stop all'esercitazione Zapad": cosa sta succedendo in Russia

Stop alle esercitazioni militari Zapad. È quanto sostiene l'intelligence britannica, secondo cui Mosca ha probabilmente annullato gli addestramenti. Tra le motivazioni il fatto che non avrebbe a disposizione truppe ed equipaggiamenti a sufficienza. Le esercitazioni, si legge nell'aggiornamento quotidiano degli 007 e pubblicato dal ministero della Difesa, avrebbero dovuto svolgersi a settembre. Ma "le scarse prestazioni delle forze militari russe in Ucraina hanno sottolineato che le esercitazioni strategiche congiunte hanno un limitato valore formativo e servono soprattutto per fare scena".

D'altronde per il Cremlino la guerra non va come sperato. È di poche ore fa la notizia che le truppe ucraine hanno liberato il villaggio di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc Ukraine, che cita la viceministra della Difesa Hanna Malyar. "Le nostre azioni offensive continuano. Sapete che Robotyne è stata liberata. Inoltre le nostre truppe si stanno già spostando a sud-est di Robotyn e a sud di Malaya Tokmachka", ha spiegato. Il 22 agosto scorso le truppe ucraine avevano fatto irruzione a Robotyne, avviato l'evacuazione dei civili e issato la bandiera nazionale. Il villaggio era considerato una delle roccaforti chiave dei russi.

Insomma, Vladimir Putin rischia una sonora sconfitta. Secondo Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, "tutta la legittimazione interna dello zar è costruita sulla credenza tra le élite russe che non abbia ancora perso la guerra". Eppure a suo dire "l'assassinio di Prigozhin e la preparazione di una nuova mobilitazione per saturare il fronte sono una misura per guadagnare tempo ma il conto alla rovescia è cominciato. Non sarà facile ma è ingenuo pensare che l'Ucraina dovrà riprendersi territori conquistando chilometro per chilometro con il sangue". Man mano che le truppe ucraine avanzeranno verso sud e il confine con la Crimea, dunque, "gli eventi prenderanno un'altra forma". E "alla fine, tutto terminerà velocemente e in un istante, come è iniziato".