Matrimonio in disgrazia, "quella str***a...": come becca cugina e fidanzato

01 settembre 2023

a

a

Matrimonio finito male per una neo sposa. A raccontare l'accaduto ci pensa lo sposo che su Reddit, la piattaforma social dedicata ai racconti degli utenti del web, riporta l'episodio che ha visto protagonista sua moglie e la cugina di lei. "Mia moglie e io ci siamo sposati due settimane fa e, adesso, mi chiedo se abbiamo esagerato o meno... - premette -. Tutto stava procedendo a gonfie vele. La cerimonia è stata stupenda e anche la festa è stata un sogno. Tutto stava andando come pensavamo, fino al lancio del bouquet".

A quel punto la sposa, come tradizione vuole, ha radunato tutte le invitate al centro della pista da ballo e ha lanciato i fiori nella folla. "A prenderli è stata sua cugina Rachel e l'emozione ha preso il sopravvento. Ma non pensavamo che il passaggio di consegne sarebbe stato immediato". Il motivo? "Il suo fidanzato aveva deciso di proporle di sposarla proprio al nostro matrimonio e stava solo aspettando il momento giusto. Ecco allora che l'uomo ha preso la palla al balzo.

"È corso da lei e si è inginocchiato con l'anello in mano. Io in quel momento ho pensato che fosse stupendo, ma girandomi ho visto mia moglie molto triste e confusa. Tutti stavano dando attenzioni ai futuri sposi dimenticandosi di coloro che lo erano appena diventati. Si è avvicinata a me e ha sussurrato: 'È una st***a'". Per tutta la sera infatti non si è fatto altro che parlare della proposta di matrimonio e della reazione degli sposi. "Adesso, dopo due settimane, io e mia moglie non sappiamo se abbiamo fatto la cosa giusta e il senso di colpa ci logora..", conclude lo sposo.