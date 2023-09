Nozze, la proposta al funerale della madre della sposa: finisce malissimo

13 settembre 2023 a

a

a

Da più di due anni voleva chiederle di sposarlo, ma vista l'opposizione della "suocera" non lo aveva fatto. Quindi, quando la madre della sua fidanzata è morta dopo una brutta malattia, il giovane non ha perso tempo e le ha fatto la proposta proprio il giorno del funerale della donna. La storia, riportata dal sito Leggo, vede protagonista un ragazzo di 23 anni. Il quale si è pure rivolto al forum online Reddit per chiedere consigli.

Napoli, nozze rovinate. Sguardo di troppo alla sposa? Il marito scatena l'inferno | Video

Il giovane ha raccontato che la mamma della sua ragazza era sempre stata contraria alla loro unione, visto che la figlia aveva solo diciotto anni. Siccome la donna aveva un tumore al quarto stadio aveva rinunciato a chiederglielo. Il ragazzo ha anche rivelato che dopo poco ore dalle esequie ha preso da parte la sua fidanzata "ha recitato il discorso che aveva in testa da quando sapeva che un giorno le avrebbe fatto la proposta, poi si è inginocchiato e le ha chiesto: 'Mi vuoi sposare?'. La ragazza gli ha risposto: 'Ma sei completamente impazzito?'".

Mostra per errore l'amante nuda in diretta tv: il "suicidio" del giornalista | Video

Inutile dire che la maggioranza degli utenti si è schierato dalla parte di lei: "Ti pare normale fare questa domanda mentre sta piangendo per la mamma? Ma davvero sei stupido", ha scritto uno. Un altro utente ha commentato: "Se volevi fare un gesto carino, mi dispiace, hai rovinato tutto". Quindi ha preso di nuovo la parola il protagonista di questa storia che ha precisato che voleva solo "realizzare il sogno di entrambi e che quel momento era il migliore perché così le regalava una gioia in un momento delicato".