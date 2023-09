Nasa, ecco il "direttore per gli Ufo": alieni, clamorosa conferma?

14 settembre 2023 a

Anche la Nasa ora si occupa di Ufo. L'Agenzia spaziale statunitense ha annunciato la nomina di un nuovo direttore che si occuperà di coordinare la ricerca sugli oggetti volanti non identificati. A confermare la notizia l'amministratore dell'agenzia, Bill Nelson durante una conferenza stampa. In ogni caso Nelson non ha specificato il nome del nuovo direttore. "Si occuperà di sviluppare e coordinare la ricerca della Nasa sugli Ufo, in collaborazione con le altre agenzie competenti", ha detto aggiungendo che la struttura utilizzerà anche l'intelligenza artificiale e il machine learning per "monitorare i nostri cieli alla ricerca di anomalie".

D'altronde un panel composto da 16 membri ha osservato come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico siano essenziali per identificare eventi rari, compresi gli ufo. "La Nasa lo farà in modo trasparente", ha proseguito Nelson. Nell'unico incontro pubblico sul tema, che si era tenuto all'inizio di quest'anno, il team indipendente selezionato dall'agenzia spaziale aveva insistito sul fatto che non esistono prove conclusive di vita extraterrestre associata agli ufo.

Gli scienziati, gli esperti di aviazione e intelligenza artificiale e l'astronauta in pensione della Nasa Scott Kelly, nonché il primo americano ad aver trascorso quasi un anno nello Spazio, non hanno avuto accesso a nessun file top-secret. Il gruppo di 16 membri invece, nel suo tentativo di comprendere meglio gli avvistamenti inspiegabili nel cielo, si è basato su dati non classificati. La Nasa ha dichiarato che le osservazioni di alta qualità sono così poche che non è possibile trarre conclusioni scientifiche.