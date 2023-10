Easyjet, "feci sul pavimento": orrore a bordo, l'aereo non decolla

17 ottobre 2023 a

L'aereo di Easyjet, che da Tenerife avrebbe dovuto raggiungere l'aeroporto di Gatwick a Londra, non è decollato come da programma alle 20.05 di ieri. Il motivo? Un passeggero "ha defecato sul pavimento del bagno" del velivolo. A raccontarlo una delle persone presenti a bordo dell'aereo. La compagnia, dopo un ritardo di diverse ore, alla fine ha deciso di annullare il volo, lasciando i passeggeri senza nessuna soluzione alternativa e annunciando di non avere abbastanza camere d'albergo per tutti.

I passeggeri rimasti a terra dovrebbero prendere il volo sostitutivo oggi alle 15. Tuttavia, ieri sera EasyJet ha fatto sapere di non essere "in grado di trovare camere d'albergo nella zona" per tutti gli interessati, come si legge in un comunicato sul loro sito web. La compagnia ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di aver fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

Un portavoce di Easyjet ai passeggeri ha scritto: "EasyJet può confermare che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick ieri sera è stato ritardato durante la notte a causa dell'aereo che necessitava di ulteriore pulizia. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto dell'interruzione del volo per i nostri clienti, fornendo sistemazione in albergo e pasti; il volo dovrebbe partire questo pomeriggio. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio è la massima priorità di EasyJet e, sebbene ciò sia avvenuto al di fuori del nostro controllo, vorremmo scusarci per l'inconveniente".