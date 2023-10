Israele-Hamas, la diretta. Arabia Saudita: "Lasciare subito il Libano". Biden: "Non rifate i nostri errori"

18 ottobre 2023 a

a

a

Dodicesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, che si accusano reciprocamente per il missile caduto sull'ospedale al-Ahli a Gaza. Il razzo ha causato una strage di civili. Secondo Biden, che ha incontrato Netanyahu a Tel Aviv, "a colpire l'ospedale non è stata Israele". Tel Aviv ha pubblicato video e immagini satellitari che dimostrerebbero la responsabilità dei terroristi. Lo stesso Biden è in Israele. Segui la diretta.

Ore 19.30 - Tajani: “Esclusa per ora responsabilità Israele in bombardamento ospedale”

"Noi stiamo approfondendo ciò che è accaduto, ma dalle evidenze della nostra intelligence condivise con quelle di altri Paesi non emerge la responsabilità di Israele nel bombardamento dell'ospedale di Gaza": il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha detto al Tg4.

Ore 19.15 - Onu, rischio espansione conflitto è reale

L’inviato per il processo di pace in Medioriente delle Nazioni Unite, Tor Wennesland, citato da Al Arabiya, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'Onu che il rischio di espansione del conflitto tra Israele e Hamas a Gaza è "molto reale ed estremamente pericoloso". "Temo che siamo sull’orlo di un abisso profondo e pericoloso che potrebbe cambiare la traiettoria del conflitto israelo-palestinese, se non del Medioriente nel suo insieme”, ha affermato collegandosi in video da Doha.

Ore 19.00 - Famiglie ostaggi: "Aiuti a Gaza schiaffo al nostro dolore"

Le famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani hanno criticato il via libera del governo agli aiuti umanitari a Gaza attraverso l’Egitto: "Un’orribile decisione".

Ore 18.13 - IdF: 9 missili anticarro dal Libano, 4 intercettati

L'esercito israeliano riferisce di aver "identificato nove lanci dal territorio libanese verso Israele", di cui "quattro sono stati intercettati dalla difesa aerea dell'Iron Dome". Nelle ultime ore, aggiungono i militari, "sono stati rilevati diversi lanci di missili anticarro verso le zone di Metulla, Malkia e Manara. L'Idf sta rispondendo con il fuoco verso l'origine dei lanci". Il portavoce militare ha aggiunto che "poco fa, un drone militare ha contrastato una cellula terroristica che ha sparato colpi di mortaio verso la zona di Turmus".

Ore 18.00 - Razzi da Gaza dopo la partenza di Biden da Israele

Il presidente degli Usa Joe Biden è ripartito da Tel Aviv a bordo dell'Air Force One. Pochi minuti dopo è ripreso il lancio dei razzi da Gaza contro Israele.

Ore 17.58 - Arabia Saudita ai connazionali: "Lasciate subito il Libano”

L'ambasciata dell'Arabia Saudita in Libano ha invitato i suoi cittadini a "lasciare immediatamente il territorio libanese". Lo riferisce Al Arabiya.

Ore 17.56 - Biden a Israele: "Non fate gli stessi errori nostri dopo l’11 settembre"

La rabbia che prova Israele dopo l’attacco del 7 ottobre è la "stessa che gli Stati Uniti hanno provato dopo l’11 settembre": Biden lo ha detto a Tel Aviv, parlando di "shock, dolore, rabbia divorante". Allo stesso tempo, però, ha ricordato che a causa di quella rabbia "gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l’11 settembre".

Ore 17.45 - Biden: "Non è necessario essere ebrei per essere sionisti"

"Non è necessario essere ebrei per essere sionisti": Joe Biden lo ha detto durante l'incontro con i sopravvissuti all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. "Penso che la sicurezza e la protezione a livello mondiale siano ancorate ad Israele", ha aggiunto.

Ore 17.30 - Biden: "Ok di Israele agli aiuti a Gaza il prima possibile"

"Israele ha accettato di permettere l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza il più presto possibile": a confermarlo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in visita a Tel Aviv. Il capo della Casa Bianca ha annunciato anche "100 milioni di dollari di fondi Usa per l’assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania. Questo denaro sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza".