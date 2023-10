Israele-Hamas, la diretta: Idf sorprende un infiltrato e fa fuoco. Raid notturni

31 ottobre 2023 a

a

a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. Il premier dello Stato ebraico, Netanyahu, ha rifiutato ogni ipotesi di cessate il fuoco: "Potrebbe favorire i terroristi", ha fatto sapere in una conferenza stampa. Intanto l'Idf con un blitz a sorpresa ha liberato una soldatessa ostaggio dei tagliagole. Segui la diretta



Ore 7.48 - Israele: "Colpiti 300 obiettivi, ovunque nella Striscia"

Le truppe israeliane hanno attaccato circa 300 obiettivi nelle ultime ore nella Striscia di Gaza: lo ha reso noto il portavoce militare, Jonathan Conricus, secondo cui l'esercito israeliano sta "colpendo in tutte le parti" dell'enclave. Nel frattempo Hamas ha rivendicato il bombardamento delle forze di fanteria israeliane vicino a Kerem Shalom, nel sud della Striscia di Gaza.

Ore 7.47 - Israele: numerosi scontri contro terroristi Hamas a Gaza

Sono stati "numerosi i combattimenti dei soldati israeliani con le cellule dei terroristi" nelle operazioni in corso dell'esercito israeliano all'interno di Gaza. Lo ha detto un portavoce militare. Mentre Hamas ha reso noto che i suoi uomini all'alba hanno sparato con mitragliatrici e missili anticarro contro le forze israeliane nel nord e nel sud di Gaza.

Ore 6.51 - Pentagono, nuova fornitura di armi a Israele

Il Pentagono continua a fornire armi a Israele quasi quotidianamente, ha detto ieri sera ai giornalisti la vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa americano Sabrina Singh. Nonostante il numero crescente di vittime civili "non stiamo ponendo alcun limite al modo in cui Israele usa le armi", ha detto la Singh



Ore 6.31 - Gaza: fonti palestinesi, circa 50 morti in raid notturni

Circa 50 persone tra cui molti bambini sono rimaste uccise e molte altre ferite stanotte da nuovi raid aerei dell'esercito di Israele sulla Striscia di Gaza, secondo fonti palestinesi citate dai media locali.

Ore 3.55 - Media: raid Israele a Khan Younis vicino ospedale

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce di bombardamenti israeliani a Khan Younis, nel sud di Gaza, vicino all'ospedale. Altri raid sarebbero in corso anche a Beit Hanoun e Beit Lahia, così come nel nord-ovest della città di Gaza.



Ore 3.20 - Madre e figlia rapite da Hamas sono tornate a Chicago

Natalie Raanan, che insieme a sua madre è stata presa in ostaggio da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre e poi rilasciata, è tornata a Chicago. Lo ha detto l'ambasciata israeliana a Nbc News.

Ore 2.15 - Israele: esercito, infiltrato ucciso al confine con la Striscia

L'esercito israeliano afferma che le sue truppe hanno ucciso un individuo sospettato di entrare illegalmente nel territorio dello Stato ebraico dalla Striscia di Gaza. Secondo un comunicato delle Forze di difesa israeliane (Idf) citato dai media locali, l'esercito ha individuato il sospetto e fatto fuoco contro di lui vicino all'insediamento di Rèim, a circa 5 chilometri dal confine con la Striscia. Nelle vicinanze del kibbutz di Rèim il 7 ottobre si stava svolgendo il festival musicale preso d'assalto dai miliziani di Hamas.

Ore 01.00 - Israeliani a Onu si appuntano stella gialla con scritta “Mai più”

L'ambasciatore isrsaeliano all'Onu Gilad Erdan e il resto della delegazione durante il suo discorso alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza ha indossato sul petto la stella gialla a sei punte con la scritta "never again", "mai più".