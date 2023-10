Furgone soprassa a tutta velocità un camion: il video virale fa il giro del mondo

31 ottobre 2023 a

Sui social, al giorno d'oggi, si può davvero trovare di tutto. Specialmente su TikTok, la piattaforma pensata proprio per intrattenere gli utenti con video pressoché illimitati. Si va dai classici influencer agli sportivi, passando per gli attori e i politici. Ma scrollando tra una clip e un'altra, ci si può imbattere anche in filmati che mostrano eventi tragicI come incidenti sulle strade del mondo.

E UN terribile incidente, folle per la sua dinamica è diventato virale sui social. Il conducente di un furgone ha sorpassato in curva un tir tagliandogli la strada, senza superare del tutto il camion e con una brusca sterzata a sinistra. Finendo così lui stesso colpito dal camion. Il furgone si è quindi ribaltato. Il video, ripreso da una telecamera a bordo del mezzo che seguiva, è finito su TiKTok e mostra la folle sequenza fino all'epilogo inevitabile, l'incidente nell'area di Greater London, Regno Unito. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo dei veicoli.

Sotto il video postato su TikTok sono fioccati i commenti degli utenti, che discutono su quale conducente abbia effettivamente ragione. "Quello del furgone aveva troppa fretta e quello del camion da tutto a sinistra che svincola a destra… boh..", si legge. Più ironico, invece, il pensiero di Elsa: "La gente che discute su chi ha ragione".