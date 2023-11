Israele e Hamas, la diretta. Hamas, "il leader in Iran". Tel Aviv: "Sventati attacchi in tutto il mondo"

04 novembre 2023 a

Prosegue la guerra tra Israele e Hamas. Il segretario dell'Onu Guterres si dice "inorridito" dall'attacco israeliano a un'ambulanza a Gaza. Il presidente turco Erdogan "cancella" il primo ministro Netanyahu: "Non ho alcun contatto con lui". Il leader ucraino Zelensky a Tel Aviv la prossima settimana. Segui la diretta.

Ore 16.30 - Blinken ribadisce l'appello per "pause umanitarie"

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha rinnovato l'appello per "pause umanitarie" nel conflitto tra Israele e Hamas, allo scopo di consentire ai civili della Striscia di Gaza di ricevere gli aiuti. Lo ha fatto parlando in un punto stampa nella capitale giordana.

Ore 16.20 - Papa: la guerra distrugge tutto

"La guerra distrugge tutto, toglie umanità, anche la memoria dei passi compiuti verso la pace". È il nuovo grido di dolore del Papa in occasione dell'udienza al Rinnovamento carismatico cattolico Charis, in Aula Paolo VI.

Ore 16.10 - Leader Hamas in Iran

Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, si sarebbe recato a Teheran nei giorni scorsi e nella capitale iraniana avrebbe incontrato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. E' quanto ha riferito la tv libanese Al Mayadeen in una notizia rilanciata dal giornale israeliano Haaretz. La notizia si basa su dichiarazioni di un esponente di Hamas in Libano, Osama Hamdan.

Ore 16.01 - Israele: sventati attacchi in tutto il mondo

Israele ha sventato una serie di attacchi contro gli israeliani in paesi di tutto il mondo durante la guerra contro Hamas. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Kan citando una fonte nell'intelligence che spiega che le minacce contro obiettivi israeliani ed ebraici in tutto il mondo sono in crescita. La fonte aggiunge che alcuni degli attacchi sono spontanei, mentre altri sono pianificati da gruppi jihadisti. Proprio ieri il Consiglio di Sicurezza e il ministero degli Esteri israeliani avevano sconsigliato ai propri cittadini i viaggi all'estero, e l'esibizione di simboli israeliani o ebraici, di fronte "al significativo" aumento di episodi di antisemitismo dopo gli attacchi del 7 ottobre e l'avvio del conflitto a Gaza. Le autorità israeliane hanno sconsigliato in particolare i viaggi in Paesi dove esiste un allarme specifico, con un'enfasi particolare per tutti i Paesi del Medio Oriente e arabi, l'Iran ed i Paesi del Caucaso settentrionale, dopo l'attacco avvenuto lo scorso fine settimana in Daghestan in un aeroporto dove era atterrato un aereo israeliano. Ma sottolineano anche che episodi di antisemitismo stanno avvenendo in Paesi dove non esiste nessun allarme specifico. Le autorità israeliane ieri hanno raccomandato ai propri cittadini di evitare i viaggi non necessari e di tenersi informati su eventuali proteste, per tenersi lontani dalle manifestazioni. Israele identifica come potenziali obiettivi di attacchi antisemiti sinagoghe, ristoranti kosher e imprese legate a Israele, aeroporti dove arrivano voli da Israele, come appunto è successo in Daghestan.

Ore 15.43- Hamas, altri scontri con le truppe di Israele a Gaza City

L'ala militare di Hamas, le brigate Izz ad-Din al-Qassam, afferma che i propri miliziani si sono scontrati più volte nelle ultime ore nel quartiere Tel al-Hawa di Gaza City. Lo riporta The Times of Israel, sottolineando che, al momento, non è possibile confermare quanto sostenuto da Hamas. Tuttavia tali affermazioni potrebbero indicare che l'esercito israeliano si stia spingendo più in profondità nella città di Gaza.

Ore 15.30 - Il ministro Difesa israeliana: non interessati alla guerra sul fronte del Libano

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha visitato il confine settentrionale e ha dichiarato che l'aviazione mantiene la maggior parte della sua capacità nell'area libanese, contro Hezbollah, ma ha osservato che lo stato ebraico non è interessato alla guerra su questo fronte.

Ore 15.12 - Erdogan: presidente Iran sarà in Turchia a fine novembre

Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, andrà in Turchia alla fine di novembre per incontrare il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan: lo ha annunciato lo stesso capo di Stato turco, precisando: "Alla fine di questo mese arriverà il presidente Ebrahim Raisi" in Turchia "e avremo un incontro".

Ore 14.27 - Parigi accusa israele: colpito centro culturale francese

Le forze israeliane hanno colpito il centro culturale francese a Gaza, che è stato chiuso subito dopo l'escalation delle violenze il 7 ottobre scorso. Lo conferma in una nota il ministero degli Esteri francese, precisando di essere stato informato dalle autorità israeliane del fatto che il sito era un obiettivo dell'attacco militare. "Abbiamo chiesto alle autorità israeliane di comunicarci senza indugio, attraverso i canali appropriati, gli elementi tangibili che hanno motivato questa decisione", ha spiegato il ministero, avvertendo che nessuno dei lavoratori dell'istituto o dei cittadini francesi nella Striscia si trovava all'interno del centro al momento del raid.