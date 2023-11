Portogallo, si torna al voto per un disastro dei magistrati

13 novembre 2023 a

Una storia di orrore mediatico-giudiziario arriva dal Portogallo dove il premier, Antonio Costa si è dimesso per una caso di omonimia. Un vero e proprio cortocircuito giudiziario in cui è incappato il leader della sinistra portoghese. Ormai la politica in Occidente è diventato un mestiere a rischio. Un vero e proprio terno a lotto. Pietro Senaldi ci accompagna in questi caso, uno dei più assurdi nel panorama internazionale.