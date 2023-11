Finlandia, frontiera sbarrata: l'ultima mossa contro la Russia

16 novembre 2023 a

Quattro degli otto valichi della frontiera orientale che separa la Finlandia con la Russia saranno chiusi stanotte. Lo ha deciso il governo di Helsinki accusando Mosca di spingere deliberatamente i migranti clandestini verso il suo territorio per destabilizzare il Paese. "Oggi il governo ha preso la decisione di chiudere i valichi di frontiera di Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra e Niirala sul confine terrestre tra Finlandia e Russia", ha detto il ministro dell'Interno, Mari Rantanen, mentre il primo ministro Petteri Orpo ha accusato la Russia di agire con "malizia". Helsinki afferma che nelle ultime settimane, cittadini iracheni, yemeneti e di altre nazionalità hanno cominciato ad arrivare in massa dalla Russia in Finlandia per chiedere asilo. Ieri, il presidente Sauli Niinisto ha accusato la Russia di spingere i richiedenti asilo verso i valichi di frontiera finlandesi come rappresaglia per i piani di Helsinki di firmare un accordo di cooperazione in materia di difesa con Washington.

Per questo la Nato segue da vicino la questione. A rivelarlo è stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa assieme al presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, al quartier generale Nato di Bruxelles. "Ho incontrato brevemente il ministro della Difesa finlandese all'inizio della settimana. Ha condiviso con me le sue valutazioni, le sue analisi e le sue preoccupazioni per l'aumento del numero di rifugiati e richiedenti asilo al confine. È un aspetto che monitoriamo molto da vicino, l'alleanza è vigile", ha dichiarato. "Naturalmente, le autorità finlandesi sono responsabili della gestione della situazione al confine, ma abbiamo bisogno di scambiare informazioni. Dobbiamo avere la migliore conoscenza comune possibile della situazione per intraprendere delle azioni, se necessario", ha dichiarato. "Che ciò avvenga come Nato, come alleati o in altre forme è un po' troppo presto per dirlo, dipende dagli sviluppi. Ma stiamo seguendo da vicino la situazione lungo il confine finlandese", ha concluso Stoltenberg.