Israele-Hamas, la diretta. Idf: "I razzi dei terroristi sotto il letto di una bimba", orrore a Gaza

16 novembre 2023 a

a

a

A più di un mese dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, le tensioni continuano a essere altissime in Medio Oriente: il raid dell'Idf nell'ospedale di Al Shifa sconvolge e divide i leader internazionali. Il presidente Usa Biden si dice fiducioso sul rilascio degli ostaggi. Di seguito gli aggiornamenti del conflitto.

Ore 17.49 - Morto soldato israeliano in Cisgiordania: Hamas rivendica l'attentato

Un soldato israeliano di 20 anni è rimasto ucciso oggi in un attentato condotto a un posto di blocco presso Betlemme (Cisgiordania) da 3 palestinesi armati che sono stati colpiti a morte nello scontro a fuoco. Lo ha reso noto l'esercito.

Ore 17.25 - Gallant: ripulita parte Ovest di Gaza City, ora nuova fase

"Abbiamo preso il controllo e ripulito la parte occidentale di Gaza City e stiamo passando alla fase successiva dell'operazione", ha detto il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante una visita alle truppe che operano a Gaza. "Più andiamo in profondità, più sale la pressione su Hamas", ha affermato: "Questo aumenterà le possibilità di restituire i nostri ostaggi. Gallant ha parlato anche del "ritrovamento di materiali significativi" durante l'operazione nell'ospedale Al-Shifa.

Ore 17.07 - Israele boccia la risoluzione Onu: distaccata dalla realtà

Israele boccia la risoluzione Onu sulle pause umanitarie per la popolazione di Gaza. Il vice rappresentante permanente di Israele all'Onu, Brett Jonathan Miller, ha detto che la risoluzione è "distaccata dalla realtà sul campo" e "cade nel vuoto quando si tratta di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche".

Ore 16.48 - Iran: Raisi, tutto il mondo esprime odio verso Israele e gli Usa

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato che "tutte le persone nel mondo stanno esprimendo odio per il sistema dominante, per gli Usa, per il regime sionista e per i loro sostenitori in Europa e in Occidente". Parlando durante un comizio a Shahrekord, capoluogo della provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari nell'Iran centrale, Raisi ha affermato che "nessun Paese osa minacciare l'Iran a causa della sua moderna industria militare", riporta Irna.

Ore 16.14 - Israele, razzi Hamas nascosti sotto lettino di bimba a Gaza

Hamas avrebbe nascosto dei razzi anche sotto il letto di una bambina palestinese di Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza. Lo afferma il portavoce militare israeliano, secondo cui in un appartamento ispezionato oggi dai soldati, dietro ad una porta su cui era scritto "Baby Girl", c'era un lettino sotto al quale erano celati gli armamenti di Hamas.

Ore 15.48 - Ankara, "il silenzio dell'Occidente è complicità"

"Chiedo ai Paesi occidentali di non rimanere in silenzio e non essere complici di questo massacro". E' l'appello lanciato oggi dal ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, che chiede il sostegno dei Paesi europei per porre fine agli attacchi nella Striscia di Gaza da parte di Israele. "Girarsi dall'altra parte è come dare luce verde ad altri massacri che potranno accadere in tutto il mondo. Non si può rimanere in silenzio dinanzi ad attacchi perpetrati a danni di moschee, civili e ospedali", ha detto Fidan a margine di un incontro con il collega bosniaco Elmedin Konakovic, giunto oggi nella capitale turca Ankara.

Ore 15.43 - In centinaia alla marcia per gli ostaggi a Gerusalemme

Centinaia di persone hanno partecipato a Gerusalemme alla marcia per i circa 240 ostaggi ancora nelle mani di Hamas a oltre un mese dall'inizio della guerra. Tra loro anche parenti e amici degli israeliani rapiti. La manifestazione punta a fare pressione su Tel Aviv affinché lavori con maggiore impegno per arrivare a un rilascio degli ostaggi. Prima di proseguire la loro marcia verso Gerusalemme i partecipanti si sono accampati nel parco nazionale di Gezer. Molti hanno esposto bandiere israeliane e grandi foto delle persone in ostaggio. La marcia, iniziata lo scorso 14 novembre, è partita da Tel Aviv.