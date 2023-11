Vladimir Putin, l'inquietante messaggio dopo la vittoria di Milei in Argentina

20 novembre 2023 a

Vladimir Putin ha brindato ieri sera non appena saputo che in Argentina Javier Milei aveva vinto le elezioni presidenziali. Agli occhi dello zar l'elezione dell'esponente di estrema destra, ultraliberista e antiabortista che promette di far tornare l'Argentina "una potenza mondiale", è buona notizia: serve anche Milei per uscire dall'angolo dove si è cacciato con il prolungarsi della guerra di occupazione in Ucraina.

Putin cerca Paesi alleati e l'Argentina è data tra i nuovi undici stati che entreranno dal 1° gennaio 2024 nel gruppo dei Brics, l'unione di governi che ha lo scopo dichiarato di costruire un ordine economico, commerciale e finanziario alternativo a quello creato dagli Stati Uniti alla fine della Seconda guerra mondiale. Al prossimo vertice, che Putin ha intenzione di ospitare a Kazan nel 2024, i Brics saranno undici i Paesi alleati - Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa aprono le porte del "club" delle economie emergenti a Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti - così da rappresentare il 36 per cento del Pil mondiale e il 47 per cento della popolazione dell’intero pianeta.

"L'Argentina è un Paese molto importante in Sudamerica", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la vittoria di Javier Milei. "Abbiamo rapporti abbastanza buoni. Siamo a favore dell'ulteriore sviluppo delle nostre relazioni bilaterali", rivela Ria Novosti. Milei si insedierà il 10 dicembre, ma nel frattempo Putin si gioca anche la carta del G20. È di oggi l'annuncio che il presidente russo parteciperà in video-collegamento al summit G20 organizzato dall'India il 22 novembre. "Putin farà un discorso", ha detto Peskov aggiungendo che gli argomenti principali del discorso "sono chiari", osservando anche che la situazione attuale "non è facile" e Putin presenterà "la posizione ben nota della Russia". Russia che sta strutturando anche i rapporti con la Cina "per risolvere i principali problemi internazionali, contribuendo alla costruzione di un ordine mondiale giusto e democratico". Ha detto proprio così il presidente russo in un messaggio di saluto ai partecipanti del forum congiunto tra il partito Russia unita e il Partito comunista cinese.

"Le relazioni russo-cinesi di partenariato globale e strategico sono ad un livello senza precedenti. Sono in corso progetti congiunti su larga scala nei settori di economia, trasporti, energia, umanitario e di altro tipo", ha osservato Putin puntualizzando che "su base bilaterale, così come nei formati della Sco, dei Brics e di altre istituzioni multilaterali, Mosca e Pechino coordinano gli sforzi per risolvere i principali problemi internazionali, contribuendo alla costruzione di un ordine mondiale più giusto e democratico", ha proseguito Putin. Il leader russo ha anche aggiunto che il lavoro costruttivo tra Russia unita e Partito comunista cinese contribuisce "forniscono un utile scambio di esperienze nei settori della costruzione del partito, delle attività parlamentari e pubbliche, ci permettono di discutere a fondo una vasta gamma di questioni di attualità nell'agenda bilaterale e internazionale", ha concluso lo zar.