Nigel Farage? Non ridete della politica super-pop

03 dicembre 2023 a

a

a

Il mondo cambia, come sempre è cambiato. E i cambiamenti non vanno sottovalutati, né derubricati a qualcosa di cui sorridere, a qualcosa di poco serio. Nemmeno i cambiamenti politici. Queste le basi su cui poggiano le riflessioni di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, il cui messaggio è chiaro: non ridete della politica super-pop. L'inglese Nigel Farage, pronto a sfidare da destra i conservatori, si dà ai reality-show. Proprio come fece l'amico Donald Trump, il quale fu prima dileggiato da tutti, poi però trionfo alle elezioni Usa.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone