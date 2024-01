Kate Middleton ricoverata? Il messaggio di Harry: le speculazioni sul gesto

23 gennaio 2024 a

Pur non essendo stati avvertiti dalla famiglia reale dei problemi di salute di Kate Middleton e re Carlo, il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, non avrebbero esitato a mandare loro dei messaggi di pronta guarigione. La principessa del Galles è ricoverata alla London Clinic dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome, mentre il sovrano dovrà affrontare nei prossimi giorni un'operazione alla prostata. Non proprio un momento facile per la royal family, insomma. Secondo alcune fonti vicine ai reali, i duchi di Sussex avrebbero inviato un messaggio simile sia a Kate che a re Carlo.

Un gesto che sembra essere un passo verso la riconciliazione, nonostante il fatto che - secondo alcune indiscrezioni - Harry potrebbe aver appreso della situazione della cognata e della diagnosi di suo padre attraverso i media. Nei messaggi, Harry e Meghan avrebbero espresso preoccupazione per le condizioni di salute della Middleton e di Carlo, inviando a entrambi auguri di pronta guarigione. Di Kate il duca di Sussex non ha parlato molto nelle interviste rilasciate in questi anni. Lo ha fatto, però, durante la famosa intervista con Tom Bradby per ITV.

All'epoca Harry spiegò che tra sua moglie e la principessa del Galles c'era stata tensione fin dal principio, pare per il passato di attrice di Meghan. Durante quell'intervista, il linguaggio del corpo del duca venne analizzato da un'esperta. Quest'ultima al Mirror disse che Harry "ha usato segnali contrastanti che facevano sembrare molte delle sue emozioni ancora piuttosto crude. I suoi gesti e il modo in cui si allontanava da alcuni argomenti più difficili o usava affermazioni non specifiche suggerivano rabbia, risentimento e rettitudine".