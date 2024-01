Canada, elicottero precipita e si schianta: morti tre italiani, chi era a bordo

23 gennaio 2024 a

Un elicottero precipita in Canada: morti tre ragazzi, di cui due altoatesini. Stavano facendo heliskiing a Terrace in British Columbia, nel Nordovest del Paese. L'incidente risale a ieri, lunedì 22 gennaio. Il gruppo stava raggiungendo con l’elicottero un’area impervia per poi sciare sulla neve fresca. A un certo punto, però, per cause ancora da accertare, il velivolo sarebbe precipitato schiantandosi al suolo. Tra le vittime, come riporta il Corriere della Sera, c'è Heiner junior Oberrauch, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, amministratore delegato del gruppo Sportler, è rimasto ferito. Ha perso la vita, poi, anche Andreas junior Widmann, imprenditore del settore tessile e figlio di Heinrich Widmann. La terza vittima è il pilota dell'elicottero, un uomo del posto.

Altre quattro persone che si trovavano a bordo dell'elicottero sarebbero in gravi condizioni. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente", ha detto John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, secondo quanto riferito da The Canadian Press. Il quotidiano ha riferito anche che il "B.C. Emergency Health Services" lunedì pomeriggio ha inviato sul luogo dell'incidente tre ambulanze aeree e cinque di terra. A quel punto i paramedici hanno fornito le prime cure ai feriti, che poi sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace.