Re Carlo, Harry: "Ero terrorizzato", a pochi giorni dall'operazione...

Il principe Harry avrebbe parlato del padre, re Carlo III, durante i Living Legends of Aviation Awards a Beverly Hills, in California. Il duca di Sussex è stato premiato per il suo ex "impiego reale" come veterano e pilota dell'esercito britannico. E nel discorso di ringraziamento, parlando della sua esperienza da pilota, ha ricordato il primo volo con il padre: "Se non ricordo male avevo sette o otto anni quando sono salito su un elicottero del Wessex. Ci sono saltato su. Ero emozionatissimo. Quando però mio padre si è messo dietro per controllare cosa facevo ero terrorizzato". Lo riporta l'Entertainment Tonight.

Intanto il sovrano si starebbe preparando per un intervento alla prostata, in programma nei prossimi giorni. I duchi di Sussex gli avrebbero inviato un messaggio di vicinanza. Anche se pare che abbiano scoperto dell'operazione solo attraverso i media. Ieri, martedì 23 gennaio, Harry e Meghan sono comparsi a sorpresa in Giamaica per la première del nuovo film su Bob Marley ​​al Carib Theatre di Kingston. La coppia ha posato per le foto e ha stretto la mano agli attori, incontrando anche Andrew Michael Holness, primo ministro giamaicano dal marzo 2016, da sempre critico verso la monarchia britannica. Qualcuno avrebbe interpretato il gesto come una provocazione nei confronti del padre e del Regno, dal momento che re Carlo è attualmente capo di stato della Giamaica.