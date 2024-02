Re Carlo verso l'abdicazione? "La Corona prima di tutto": pesanti indiscrezioni dal Belize

06 febbraio 2024 a

a

a

Voci impazzite su Re Carlo III dopo la notizia del tumore che lo ha colpito, tumore che la Casa Reale non ha meglio dettagliato. Nel frattempo, si rincorrono le indiscrezioni sul male del sovrano, con le ipotesi sul cancro alla vescica che sembrano prendere piede. Dunque, il rientro in fretta e furia a Londra di Harry, il principe ribelle.

Un contesto teso, pieno d'ansa, in cui si parla molto anche di una possibile abdicazione di Re Carlo, che potrebbe dire addio al trono dopo una lunghissima attesa in favore del principe William. Ma c'è chi queste indiscrezioni le smentisce in modo netto: si tratta di Nunzio Alfredo D'Angeri, eccentrico ambasciatore del Belize in Italia, che ha detto la sua a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

D'Angeri esclude in toto la possibilità che Carlo abdichi: "La Corona inglese innanzitutto. Non dimentichiamo che Elisabetta quando è diventata regina chiese a suo zio cosa dovesse fare e suo zio le rispose che avrebbe dovuto mettere davanti a tutto la Corona inglese", premette.

"Silenzio inquietante, ci sono due ipotesi": Re Carlo, le gravi indiscrezioni di Antonio Caprarica

E ancora: "Poi non dimentichiamo che Re Carlo ha una fondazione dedicata ai malati di tumore. Ed è stato un bellissimo gesto che lui l'abbia dichiarato". Secondo D'Angeri, "lui si attiene strettamente al protocollo". Insomma, nessuna abdicazione in vista, almeno secondo l'ambasciatore italiano in Belize. Per inciso, l'ultima abdicazione risale al 1936, quando re Edoardo VIII rinunciò alla corona per sposare Wallis Simpson, attrice americana divorziata.