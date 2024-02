Lotteria, vince 340 milioni? "Solo un test": dopo la beffa si finisce in tribunale

20 febbraio 2024 a

Vince 340 milioni di dollari alla lotteria, ma poi fa una scoperta a dir poco sconvolgente: è successo a John Cheeks, che vive a Washington, negli Stati Uniti. Un paio di giorni dopo aver giocato alla lotteria Powerball, è andato a cercare i numeri vincenti sul sito ufficiale e in quel momento si è accorto che quei numeri coincidevano proprio con quelli che aveva giocato lui. E la vincita era da capogiro: ben 340 milioni di dollari. Purtroppo, però, ha poi constatato che si trattava di un errore.

La vicenda risale a gennaio, quando John ha deciso di tentare la fortuna comprando un biglietto da due dollari. Pensando di aver vinto centinaia di milioni, l'uomo si è presentato, euforico, nell'ufficio della lotteria. Lì l'amara sorpresa: in realtà non aveva vinto proprio nulla. I numeri che lui pensava di aver indovinato erano apparsi sul sito ufficiale per sbaglio. Si trattava, a quanto pare, solo di un test da parte del team di controllo qualità.

Cheeks, in ogni caso, non avrebbe nessuna intenzione di farla passare liscia ai responsabili dell'accaduto. Ecco perché ha già deciso di rivolgersi a un avvocato, dopo aver conservato il biglietto in una cassetta di sicurezza, e ha intentato una causa contro la società di giochi. Società che in tribunale ha spiegato che quando si sono accorti dell'errore e hanno corretto, era già troppo tardi. Sarà il giudice ora a stabilire quale delle due parti abbia ragione.