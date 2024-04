Kate Middleton e William, il terribile presagio: "Mi si è rivoltato lo stomaco"

29 aprile 2024 a

Kate Middleton e il principe William festeggiano oggi 29 aprile il loro anniversario di matrimonio. Sono passati 13 anni da quando il primogenito di Re Carlo e Kate si sono sposati nell'Abazia di Westminster. Una cerimonia da favola seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

La coppia, amatissima dai sudditi, ha poi avuto tre figli: George, che ora ha 10 anni ed è il futuro erede al trono britannico, Charlotte, 8 anni, e il piccolo Louis, di 6 anni. Ora, la brutta notizia: Kate Middleton, come ha lei stesso annunciato, ha un cancro e si sta sottoponendo ad un ciclo di chemioterapia. La famiglia si è trasferita quindi all'Adelaide Cottage per affrontare le cure e vivere in tranquillità questo momento difficile: "Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure", aveva detto la principessa.

Kate Middleton e il tumore, "difese immunitarie troppo basse"

E proprio ora, in concomitanza con l'anniversario di Kate e William, come sottolinea il Mirror, risuonano quelle parole, una sorta di presagio, del principe Harry, che nella sua autobiografia, Spare, ha scritto che il giorno delle loro nozze ebbe un "pensiero agghiacciante", Durante il viaggio in macchina con William da Clarence House all'Abazia di Westminster, ha raccontato Harry, "ho sbirciato fuori dalla finestra: l'Abbazia di Westminster. Come sempre, mi si è rivoltato lo stomaco. Ho pensato: non c'è niente di peggio che sposarsi nello stesso posto dove hai celebrato il funerale di tua madre. Ho lanciato un'occhiata a Willy. Stava pensando la stessa cosa?".