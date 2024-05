Re Carlo, "Harry ha paura per la salute di papà": si precipita a Londra

06 maggio 2024 a

Grande attesa per il ritorno a Londra del principe Harry, che l'8 maggio parteciperà al decimo anniversario degli Invictus Games. Quasi certa, invece, l'assenza della moglie, la duchessa di Sussex Meghan Markle. Una scelta che sarebbe stata presa, secondo gli esperti reali, per evitare nuovi scandali in un momento pittosto complesso per la monarchia. Il duca di Sussex avrebbe in agenda un incontro con il padre Carlo, a cui è stato diagnosticato il cancro nei mesi scorsi. E nel corso dell'incontro avrebbe intenzione di dire la sua sulle cure del sovrano, consigliandogli di dedicarsi meno agli impegni pubblici e di più alle cure. La stessa preoccupazione ce l'avrebbe il principe William, che avrebbe definito il padre un "maniaco del lavoro".

A differenza del re, Camilla sarebbe invece contraria a incontrare Harry. "Svariate fonti – si legge sul Mirror – rivelano che la regina Camilla non si unirà alla festa". Sullo sfondo i drammi del passato e l'ostilità del duca di Sussex nei confronti del matrimonio nel 2005 tra il padre e Camilla, che non avrebbe mai apprezzato il suo disappunto.

Intanto, il sovrano sarebbe addolorato per via di questa situazione. Anche perché pare che a non voler vedere Harry sia pure Kate, la moglie di William. A tal proposito, l'esperta reale Ingrid Seward ha spiegato al Mirror che la principessa del Galles potrebbe cambiare idea solo se a chiederlo fosse Carlo: "Se il re lo chiede, lo farà, ma Carlo III, avendo un animo sensibile e comprensivo, difficilmente chiederà un simile 'favore' alla sua adorata nuora. Arriverà il momento giusto, ma non è adesso". La Seward, tra l'altro, ritiene improbabile anche un incontro tra William e Harry: "William ha già abbastanza cose da fare e non ha bisogno di stress. Ma potrebbe rendersi conto che Harry possa voler vedere Kate, dato che una volta erano così vicini".