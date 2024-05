Harry, nessun incontro col re Carlo: "Ha troppi impegni"

07 maggio 2024 a

Harry è tornato a Londra, ma nessuno della famiglia reale sarebbe disposto a incontrarlo, nemmeno il padre, re Carlo. Nei giorni scorsi si era parlato invece di un incontro quasi certo tra il sovrano e il suo secondogenito. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe voluto dire la sua sulle condizioni di salute del padre, a cui nei mesi scorsi è stato diagnosticato un cancro. Il duca di Sussex, stando a quanto riportato dai tabloid, avrebbe voluto suggerirgli di dedicarsi meno agli impegni pubblici e di più alle cure. A quanto pare, però, questo incontro non ci sarà.

Il duca è tornato in Inghilterra per la celebrazione, in programma mercoledì 8 maggio, del decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi da lui fondati nel 2014. La sua ultima visita a Londra risale allo scorso febbraio, quando incontrò il padre dopo la notizia della sua diagnosi di cancro. Ora, invece, a smentire la possibilità di un faccia a faccia tra i due è stato un portavoce di Harry, che a People ha detto: "In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto".

Secondo il giornale americano Page Six, Harry avrebbe cercato di organizzare un incontro col padre per più di un mese, ma senza successo. In ogni caso, nel corso del suo breve soggiorno nel Regno Unito non vedrà nemmeno il fratello William e la cognata Kate Middleton, anche lei malata di cancro.