Russia, "al via le esercitazioni con armi nucleari al confine ucraino": Putin usa l'atomica?

Vladimir Putin lo aveva annunciato e lo ha fatto. Due settimane fa, il Cremlino aveva parlato di esercitazioni nucleari - che coinvolgono anche la Marina e le truppe di base - come risposta alle affermazioni occidentali sull'invio di truppe in Ucraina, E ora la Russia ha iniziato la prima fase "dell'esercitazione con addestramento pratico sulla preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche", "in conformità con le istruzioni del comandante supremo delle Forze armate della Federazione Russa nel distretto militare meridionale, sotto la guida dello Stato maggiore delle Forze armate della Federazione Russa".

A riferirlo è il ministero della Difesa. Le esercitazioni, di cui Mosca parlò addirittura prima della invasione dell'Ucraina (quando negava l'ipotesi di un attacco imminente, limitandosi - appunto - a parlare di esercitazioni), si tengono nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l'Ucraina, secondo quanto riporta Ria Novosti. "L'esercitazione in corso ha lo scopo di mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità per l'uso in combattimento di armi nucleari non strategiche per rispondere e per garantire incondizionatamente l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce di singoli funzionari occidentali contro la Federazione Russa", ha spiegato il ministero della Difesa.

In particolare, le formazioni missilistiche del distretto militare meridionale praticheranno la preparazione al lancio di missili del sistema tattico operativo Iskander. Il personale delle forze aerospaziali russe si eserciterà nell’equipaggiamento dei mezzi dell’aviazione, compresi i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal.