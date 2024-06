Nigel Farage aggredito, il lancio del frappè (e la sua strepitosa risposta)

04 giugno 2024 a

Neanche a un giorno di distanza dall'annuncio della propria candidatura alle elezioni in Gran Bretagna e Nigel Farage deve già fare i conti con gli haters. Per fortuna, l'incidente che lo ha visto protagonista non è di quelli gravi: è stato colpito da un frappé che gli ha inevitabilmente rovinato l'abito da gentleman inglese. Ma rappresenta comunque un segno - per altro già capitato in passato - di quello che sarà il suo cammino fino al prossimo 4 luglio, il giorno fatidico in cui gli elettori d'oltremanica saranno chiamati alle urne.

Il leader di Reform Uk stava partecipando a un incontro con i giornalisti al pub dopo che aveva tenuto un affollato comizio al molo di Clacton. Nel corso dell'evento era già stato contestato da un gruppo di persone. Anche se l'episodio più curioso è arrivato qualche minuto dopo, quando una donna gli ha tirato un frappé da distanza ravvicinata. Mr Brexit è stato colpito sul volto, sui capelli e sull'abito mentre si dirigeva sul bus della sua campagna. E, come di consueto, i fotografi inglesi hanno immortalato il tutto a suon di scatti.

But can you take the two super high res pictures of Nigel Farage taking a milkshake to the face, loop them and then set them to a Kelis soundtrack for two minutes whilst it slowly zooms in? Yeah, real easy. pic.twitter.com/F5loNgktqI — Matthew Highton (@MattHighton) June 4, 2024

Come detto, Farage non è nuovo a episodi di questo tipo. Soprattutto in occasione di campagne elettorali dai toni pesanti. Una vicenda analoga lo ha visto, suo malgrado, protagonista nel 2019 a Newcastle. In quell'occasione, Mr Brexit stava affrontando la campagna per le elezioni europee. L'uomo che in quell'occasione lo inzuppò con una bevanda a base di banana e caramello salato, Paul Crowther, fu condannato a risarcire l'allora leader del Brexit Party con 350 sterline. A dispetto degli haters, Farage, da vero gentleman, ha comunque sfoggiato il tutto il tipico umorismo in salsa british. Sul suo profilo X ha postato un video che lo ritrae con in mano un milkshake. E la scritta è tutta da ridere:"Il mio frappè porta tutta la gente alla manifestazione"