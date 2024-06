Joe Biden altra gaffe: "Presidente, non c'è la sedia". Lo stupore di Macron

06 giugno 2024 a

Joe Biden di mestiere farebbe, ormai da quattro anni, il presidente degli Stati Uniti d'America. In teoria, sarebbe la persona più potente del mondo. Ma, anche per un uomo con le sue responsabilità, è difficile sottrarsi alla morsa del tempo. Anche se sei la persona più potente del mondo. Nel corso del suo mandato presidenziale Sleepy Joe, come è stato maliziosamente soprannominato dal suo sfidante alla Casa Bianca Donald Trump, si è reso protagonista di una serie di gaffe che lo hanno incoronato come principe indiscusso dei meme. Tra cadute dalle scale dell'Air Force One, strette di mano a persone inesistenti e vuoti di memoria durante i discorsi, Biden ha mostrato tutte le criticità che una sua eventuale rielezione a presidente Usa potrebbe comportare. Sia per le sorti degli States, sia per quelle del mondo intero.

L'ultima disavventura di Biden risale alle celebrazioni per il D-day, il ricordo dello sbarco in Normandia degli alleati nel corso della seconda guerra mondiale. In compagnia del presidente francese Emmanuel Macron, Sleepy Joe è stato ripreso dalle telecamere mentre cercava di sedersi. Peccato che il presidente degli Stati Uniti non si è accorto che in verità non c'era nessuna sedia ad attenderlo. Un episodio che ha suscitato momenti di totale imbarazzo in diretta mondiale.

Con le sue 80 primavere, Joe Biden è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Ma questo non lo ha fermato: si è comunque voluto ricandidare per sconfiggere ancora una volta The Donald. Sleepy Joe, nel corso dei suoi 4 anni alla Casa Bianca, non ha però dato garanzie sulle sue condizioni di salute. Ed episodi di questo tipo potrebbe favorire alle urne proprio il suo avversario Donald Trump.