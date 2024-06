Eugenia e Beatrice di York "hanno voltato le spalle" a Harry

15 giugno 2024 a

Le principesse Eugenia e Beatrice di York, cugine di William e Harry, si sarebbero avvicinate di più al futuro re d'Inghilterra e "avrebbero voltato le spalle" al duca di Sussex: lo ha rivelato a The Express una fonte molto vicina a Buckingham Palace. "In questo momento così delicato per William e Kate - ha detto l'insider - le principesse Beatrice ed Eugenia si sarebbero molto avvicinate ai principi del Galles, presenziando tra l'altro a molti eventi reali".

Le figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, cresciute insieme ai figli di re Carlo e Lady Diana, hanno avuto un ruolo importante nella storia di Harry, come lui stesso ha spiegato nel suo libro "Spare", sottolineando quanto lo abbiano sostenuto nella sua relazione con Meghan Markle. Adesso, però, sarebbero più vicine a William: "Le due principesse di York possono solo immaginare cosa stia attraversando William in questo momento e per loro è un onore essere presenti e dare supporto a lui e a Kate", ha rivelato la fonte, riferendosi alla malattia diagnosticata di recente alla principessa del Galles.

L'estate scorsa, la principessa Eugenia aveva ospitato Harry e Meghan nella sua villa in Portogallo. E ora in tanti pensano si stia comportando "scorrettamente" con il cugino preferito, viste le crepe tra lui e William. Un'altra fonte, poi, ha dichiarato: "Non credo proprio sia così: la famiglia è famiglia e l'ospitata in Portogallo c'è stata l'anno scorso. Eugenia ha lavorato sodo per dimostrare il suo impegno verso i reali. È fedele alla sua famiglia".