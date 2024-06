Kate Middleton in pubblico? "Non un ritorno completo": la nota di Palazzo gela tutti

15 giugno 2024 a

La presenza di Kate Middleton al Trooping The Colour, la parata per il compleanno di re Carlo a Londra, non preannuncia un ritorno completo della principessa alla vita pubblica: ci hanno tenuto a precisarlo i funzionari di Buckingham Palace, dopo che ieri la principessa ha annunciato sui social la partecipazione al primo evento pubblico da quando ha fatto sapere di avere un cancro. Non la si vedeva pubblicamente dallo scorso Natale.

La precisazione da Palazzo, in realtà, era comunque stata annunciata dalla stessa Kate nel post su Instagram. La futura regina d'Inghilterra, infatti, ha scritto che, nonostante i buoni progressi contro la malattia, non è ancora fuori pericolo. Poi, ha spiegato che le cure dureranno ancora qualche mese e che non mancano giorni brutti nel suo percorso di guarigione.

Nelle prime foto arrivate dal Trooping the Colour, la Middleton è prima apparsa col volto teso e un po' cupo in auto insieme alla famiglia; poi in un altro momento la si è vista scendere dalla carrozza che l'ha portata a Buckingham Palace. In molti, in quest'ultimo caso, hanno notato un'eccessiva magrezza della principessa. La parata di oggi, sabato 15 giugno, coinvolge più di 1.000 soldati, 250 musicisti militari e più di 200 cavalli. L'evento è anche una dimostrazione di stabilità da parte della monarchia dopo mesi in cui sia il re che Kate non hanno partecipato a impegni pubblici per sottoporsi alle cure per il cancro.