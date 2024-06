Kate Middleton, la foto nel bosco? "Creata dall'IA": si scatenano i complottisti

15 giugno 2024 a

La foto che Kate Middleton ha pubblicato ieri su Instagram per annunciare il suo ritorno in pubblico ha diviso gli utenti sui social, scatenando i soliti deliri complottisti. Lo scatto, che ritrae la principessa sotto a un albero in un giardino, è stato realizzato dal fotografo Matt Porteous, che l’ha postato anche sul suo profilo scrivendo: "Sono profondamente onorato e grato di aver avuto l’opportunità di catturare un momento così speciale".

La foto, però, analizzata nei minimi dettagli da centinaia di utenti, non avrebbe convinto proprio tutti. Qualcuno avrebbe addirittura messo in dubbio che si tratti di uno scatto attuale della moglie del principe William. "Questa non è la foto di qualcuno che sta facendo la chemio - ha scritto un utente che dichiara di lavorare in ospedale -. Ho lavorato in clinica e in ospedale con pazienti chemioterapici. Questo non è un paziente chemioterapico".

Secondo i complottisti, la foto sarebbe stata generata dall'intelligenza artificiale. Il motivo? Perché il volto della principessa apparirebbe privo di segni di sofferenza. Nel mirino degli utenti diversi dettagli, dal viso di Kate alla caviglia, che avrebbe una posizione incompatibile con quella del resto del corpo, fino ad alcuni particolari insoliti nella vegetazione circostante. Grande il disappunto del fotografo Richard Palmer, che ha lavorato con i reali inglesi: "Teorici della cospirazione", ha scritto su X.