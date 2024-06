Kate Middleton, il ritorno in pubblico? Come ha reagito Meghan Markle

17 giugno 2024 a

La principessa del Galles, Kate Middleton, è tornata in pubblico, al Trooping the colour, dopo ben sei mesi di assenza. In questo lungo periodo di stop, la moglie del principe William si è concentrata esclusivamente sulle cure cui si sta sottoponendo per un cancro che le è stato diagnosticato diversi mesi fa. Il ritorno di sabato 15 giugno, in occasione della parata organizzata per il compleanno di re Carlo, ha segnato quindi un giorno importante. Ma come avrà reagito la cognata di Kate, Meghan Markle?

Secondo alcuni media inglesi, la duchessa di Sussex avrebbe cercato di rubare le luci della ribalta alla Middleton. In che modo? Pubblicizzando su Instagram due nuovi prodotti della sua impresa, "American Riviera Orchard", solo poche ore prima che la principessa del Galles facesse la sua prima apparizione pubblica da settimane. Il tabloid Express ha fatto notare come il giocatore di polo argentino Nacho Figueras, amico di Meghan e del principe Harry, abbia pubblicato sui suoi social le foto della marmellata di lamponi della duchessa di Sussex proprio mentre Kate stava per arrivare alla parata.

Figueras ha postato una foto del nuovo prodotto della Markle nelle sue storie su Instagram e ha lasciato intendere che l'azienda dei Sussex avrebbe offerto anche dolcetti per cani. Una seconda foto mostrava infatti il suo cane seduto accanto a un barattolo pieno di dolcetti, con un'etichetta che sembrava essere scritta da Meghan. Quest'ultima ha annunciato il suo nuovo marchio lo scorso marzo.