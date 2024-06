Harry Potter, il sesso e le elezioni inglesi: la crisi della sinistra britannica

23 giugno 2024 a

a

a

Chissà se, finita l’epoca in cui i media britannici erano in grado di influenzare l’esito delle elezioni – ve lo ricordate l’endorsement del Sun e del Times a Tony Blair? Fece lo stesso l’Economist, che lo mise in copertina con i capelli cotonati e gli orecchini di Margaret Thatcher, il titolo era «Votate conservatore» – chissà se, dicevamo, a poco meno di trent’anni di distanza, sarà J.K. Rowling a orientare dove si poseranno le matite, quantomeno quelle delle signore, sulle schede elettorali del prossimo 4 luglio. (...)